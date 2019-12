IEG: al MIR debutta "AMG ARENA", primo padiglione dedicato al broadcast

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -si arricchisce di un evento unico nel suo genere, pensato per tutti i visitatori che vorranno sperimentare e vivere in prima persona il mondo del broadcast. Si chiamae rappresenta tutto ciò che rende magico il mondo del, dalla produzione alla trasmissione dei grandi eventi Live: le luci, l’audio, le riprese, i colori, le emozioni dello spettacolo mentre si sta svolgendo, il bello di esserci e di osservare i professionisti all’opera, rimanere affascinati dai video wall, entrare nelle cabine di regia e molto altro. Tutto rigorosamente in diretta e dedicato ai visitatori di MIR 2020, che non è una semplice esposizione, ma un’esperienza tecnologica. Durante la manifestazione diche si terrà presso la, gli operatori potranno non solo toccare con mano le ultime tecnologie per lo Showbiz e approfondire i grandi trend di mercato, ma anche partecipare a eventi e provare le emozioni che solo un mix di musica, luci, colori, audio e video è in grado di offrire.AMG Arena, che occuperà un padiglione intero, sarà un, alimentato da un programma di eventi molto serrato durante i tre giorni di manifestazione. In AMG Arena si respireranno le vere emozioni della trasmissione Live e verranno mostrate, dai video wall alla ripresa in Ultra HD con dispositivi di altissimo livello, alle gestione dei contenuti 4K. Inoltre, alle spalle dello studio, nel backstage, verrà allestito undi approfondimento sulle tecnologie che ruotano attorno al mondo dello show business, anche per mezzo di uno(OB Van) e di un vero e proprio. Anche questa sarà un’occasione per approfondire le dinamiche, gli strumenti e le tecnologie che fanno parte dell’affascinante mondo del broadcast.AMG Arena è un progetto ideato e realizzato da, la più importante azienda italiana che offre servizi di progettazione e allestimento di show a 360°, dalla co-progettazione delle attività alla fornitura dei dispositivi, ma senza dimenticare il personale tecnico in loco e la scelta dei materiali. A proposito della partecipazione a MIR 2020,, General Manager di AMG International, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di proporre AMG Arena in un contesto prestigioso come il MIR. L’abbiamo concepito come un percorso esperienziale, come un grande palcoscenico, vivo e dinamico, nel quale proporremo un fitto calendario di eventi e di dimostrazioni. Avremo un padiglione intero per dimostrare le nostre abilità, ma soprattutto per far vedere cosa ci sia, a livello di organizzazione, sforzo e competenze, dietro i grandi eventi che siamo abituati a vedere ogni giorno”.