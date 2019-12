FS Italiane, Alstom consegna alla Sicilia il primo treno Pop

(Teleborsa) - Con ladove i pendolari possono viaggiare sui convogli di ultima generazione di). Alla cerimonia di consegna hanno partecipato. Presenti, inoltre, i, con l'avvio del nuovo orario invernale 2019-2020 di Trenitalia. In totale ilprevede 43 treni di cui 5 entro fine anno:Completano la flotta iche già circolano sulle linee dell'isola dal 2016. Un'operazione che – fanno sapere da Trenitalia – ridurrà l'età media dei convogli dai 24,5 anni del 2017 a 7,6 del 2021.I treni rientrano nel, che prevede, di cui circaper potenziare la mobilità regionale e metropolitana nell'isola. Complessivamente– in parte finanziati con fondi regionali – per il rinnovo della flotta nelle regioni del Meridione per l'. Parte del più ampio– che prevede unper il rinnovo dell'80% della flotta – i Pop, affermano da Trenitalia, "assicureranno la rivoluzione del trasporto ferroviario regionale e invoglieranno sempre più le persone a scegliere il treno lasciando l'auto a casa".Riciclabile fino al 97% con unarispetto ai treni precedenti, il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto Pop presenta 4 carrozze con 4 motori di trazione, viaggerà a una velocità massima di 160 km/h, avrà un'accelerazione maggiore di 1 m/s2 e potrà trasportare fino a circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere. Oltre a una capacità di trasporto fino al 15 per cento superiore rispetto alla precedente generazione, i Pop possiedono anche 8 porta biciclette di serie, che sui treni regionali siciliani viaggiano gratis.