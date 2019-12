Seduta euforica per il comparto dei servizi finanziari in Italia (+1,93%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

grande capitalizzazione

Azimut

Ftse MidCap

Banca Ifis

Banca Generali

doValue

Ftse SmallCap

Banca Sistema

Equita Group

Mittel

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 106.710,2, in accelerazione dell'1,93% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 498, dopo che in principio di giornata era a quota 491.Tra le azioni italiane adel comparto servizi finanziari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,85%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,02%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,53%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,96%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,46%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,91%.avanza dello 0,91%.