Debole il comparto dei servizi finanziari in Italia (-0,45%), gequity si muove verso il basso

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il, che chiude la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con ilIlha chiuso a quota 108.559,2, con una flessione dello 0,45% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 496, dopo aver aperto a 498.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,56%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,41%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,97%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,60% sui valori precedenti.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,65%.Sostanziale invarianza per, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.