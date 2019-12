ENEA: Italia prima per economia circolare

(Teleborsa) - L'Italia è prima in Europa nella classifica dell'economia circolare, la rivoluzione che sta investendo gli attuali modelli di crescita, sviluppo e competitività.Ma quali sono oggi nel nostro Paese le opportunità per il sistema produttivo, i punti di forza e le eventuali criticità della transizione verso questo modello?Sono questi in sintesi i temi del nuovo numero della rivista ENEA Energia Ambiente e Innovazione dal titolo "Rivoluzione Economia Circolare" e dello Speciale "I progetti ENEA" online da oggi sul sito enea.it e sull'app ENEA Magazine per smartphone e tablet.La rivista evidenzia che la Commissione europea ha stanziato più di 10 miliardi di euro per la transizione a questo nuovo modello e stima per l’Italia in 20 anni oltre 11 miliardi di euro di risparmi a livello economico e ambientale, 20mila nuovi occupati full time e oltre 100 milioni di tonnellate di gas serra evitate.Tante le firme che hanno realizzato il numero: tra queste si segnalano i leader del sindacato, economisti e manager di Eni, Enel, Barilla, Hera e Federdistribuzione.