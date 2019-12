Manovra, Marattin: fiduciosi su accordo, ma ancora non c'è

(Teleborsa) - "Siamoche riusciremo ad arrivare un accordo. Non possiamo dire di essereLo ha affermato il Vice capogruppo IV alla Camera, rispondendo ai giornalisti che a margine del vertice agli chiedevano se la maggioranza fosse vicina a accordo sulle correzioni alla manovra.La riunione per cercare un'intesa sulle modifiche allaè ancora in corso, nel mirino ci sono soprattutto le nuove tasse: dalla PSono in corsoper far quadrare i conti.