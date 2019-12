Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

energia

Nike

Apple

United Health

Visa

3M

Boeing

Cisco Systems

Travelers Company

Biogen

Viacom

Baidu

Activision Blizzard

Alexion Pharmaceuticals

Bed Bath & Beyond

Akamai Technologies

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 27.677,79 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 3.117,43 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%), come l'S&P 100 (0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,50%.del Dow Jones,(+2,25%),(+1,47%),(+0,96%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,66%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.Tra i(+3,41%),(+3,24%),(+2,22%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,96%.In caduta libera, che affonda del 2,50%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,43 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.