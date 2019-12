Aeroporto Fiumicino, inaugura serie di installazioni anamorfiche con Leonardo

(Teleborsa) - Un nuovo tributo dell'e della società di gestionea Leonardo da Vinci. Lo scalo della capitale, per primo,, la particolare tecnica che, grazie ad un effetto ottico, permette di visualizzare oggetti tridimensionali che in realtà non esistono, partendo proprio dalla più celebre opera del genio di cui porta il nome.Le opere, realizzate, sono state collocate tra ilper gli imbarchi internazionali ed uno deidal quale sbarcano i passeggeri.La prima opera è appunto ispirata all’di Leonardo, per concludere in bellezza il cinquecentesimo anniversario, ed è visibile all'interno del Loading Bridge E31, da cui sbarcano i passeggeri, attraverso un’illusione prospettica ed un sapiente gioco di colori. Seguiranno poi, situate nell’Area di Imbarco Internazionale E che rappresentano ile gli affreschi della"Tutti riconoscono Leonardo come icona dell’ingegno e della creatività italiana; è proprio grazie ai suoi studi pionieristici sul volo e sulle macchine volanti che ha dato il nome all’aeroporto di Fiumicino", ha ricordato l'Ad di Aeroporti di Roma,, aggiungendo che "non molti sanno che è attribuito a lui anche il primo esercizio conosciuto di anamorfosi.”"I nostri studi sull’argomento non sono che un tassello di un percorso lungo secoli, in cui il nostro contributo è la commistione con le tecniche e il linguaggio dei graffiti e della street art", ha spiegatodi Truly.Le opere e la loro postazione, così come la gestione degli spazi è ideata perper una fotografia, che Aeroporti di Roma invita a condividere sui social media.