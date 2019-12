Calo per il comparto immobiliare italiano (-0,87%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

small-cap

Aedes

Coima Res

Brioschi

(Teleborsa) - L'termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha chiuso a 12.956, in calo dello 0,87% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 397, dopo aver avviato la seduta a 398.Tra ledi Milano, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,52%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,56%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,88%.