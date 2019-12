Il comparto tecnologico a Milano in frazionale rialzo (+0,59%), guizzo positivo per TAS

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

TAS

Tiscali

Eems

(Teleborsa) - Performance migliore per l', che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell', che fa un passo indietro sul mercato.Ilha aperto a 86.314,3 in salita dello 0,24% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un calo dello 0,24% a 593.Nel, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,83%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,18%.Composta, che cresce di un modesto +0,93%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,70%.