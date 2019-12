Segno meno per il settore beni personali a Milano (-1,19%), flessione scomposta per Brunello Cucinelli

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 87.245,1 di 1.051,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 1.058, dopo che in principio era 1.064.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,21%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,28% sui valori precedenti.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,25%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.