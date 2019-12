TIM, accordo con DAZN per seguire grandi eventi sportivi

TIM

(Teleborsa) -consolida il proprio posizionamento come principale aggregatore di contenuti di alta qualità, proponendo una ricca offerta di eventi sportivi che comprende, tra l’altro, il calcio nazionale, internazionale e numerosi altri sport.hanno siglato un accordo di partnership che consentirà agli abbonati TIM di avere accesso ai contenuti DAZN attraverso una serie di offerte dedicate.Da domani i clienti TIM (ADSL e fibra) potranno accedere con un’unica offerta a 29,99 Euro/mese ai servizi DAZN e NOW TV e vedere il grande sport con il TIM Box, per la migliore esperienza di fruizione, oltre che in mobilità. Per i clienti TIM, interessati alla sola offerta di contenuti proposti da DAZN, sarà possibile abbonarsi a 9,99 Euro/mese con addebito direttamente in bolletta. In particolare, i clienti TIMVISION potranno sottoscrivere un unico abbonamento e vedere anche l’offerta DAZN per seguire 3 partite per ogni turno della Serie A TIM e tutti i match della Serie B. Inoltre, gli appassionati di calcio potranno vivere le emozioni di alcune tra le migliori competizioni europee come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, insieme ad altri campionati internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League.Oltre al calcio, verrà proposto il grande spettacolo degli sport americani come National Football League (NFL) e Major League Baseball (MLB), la boxe, l’hockey su ghiaccio e le arti marziali miste, i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup) e la Champions League di pallavolo (CEV).