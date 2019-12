Giù il settore beni personali a Milano (-1,50%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino principale

Moncler

mid-cap

De' Longhi

Technogym

Brunello Cucinelli

small-cap

Safilo

Ratti

Aeffe

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre mostra un'intonazione debole ilIlprocede a quota 87.390,2 in diminuzione di 1.316 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 1.051 dopo aver avviato la seduta a 1.056.Nel, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,90%.Tra leitaliane, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,22%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.Tra ledi Milano, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 17,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,27%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.