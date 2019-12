Manovra, arrivano fondi per le piste ciclabili urbane

(Teleborsa) -. Lo prevede un emendamento presentato da Italia Viva ed approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.La dotazione è di, per un totale di 150 milioni nell'arco di un triennio, finalizzati alla creazione di unanelle maggiori città italiane.Sempre in tema di città, un altro emendamento approvato prevede che ildovrà essere implementato tenendo conto del, sfruttando le potenzialità della transizione digitale per la creazione della città intelligente, inclusiva e sostenibile.Illanciato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli è unfinalizzato alla rigenerazione degli edifici, a riqualificare il patrimonio urbano, a migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei luoghi urbani, ad utilizzare e rigenerare gli spazi già costruiti rendendoli utili, ma anche al sostegno delle famiglie in affitto ed alla realizzazione dei lavori nei piccoli comuni. Si accede al fondo con bando pubblico ed il finanziamento dei progetti ha un tetto di 20 milioni di euro a progetto.