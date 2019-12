Wall Street cauta in attesa Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

United Health

Apple

Chevron

3M

Boeing

Exxon Mobil

United Technologies

Viacom

Activision Blizzard

Liberty Global

Tesla Motors

Netflix

Comcast

Dollar Tree

American Airlines

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 27.881,72 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 3.132,52 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,1%), come l'S&P 100 (-0,1%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,59%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,71%),(+0,64%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,28%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,94%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Al top tra i, si posizionano(+3,24%),(+2,85%),(+2,76%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.