L'indice media italiano è in territorio positivo (+1,00%)

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Rai Way

Mediaset

Cairo Communication

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 11.845, in crescita di 118 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 221, dopo aver avviato la seduta a 220.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,22%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,89%.Tra ledi Piazza Affari, bene, con un rialzo dell'1,23%.Buoni spunti sul, che mostra un ampio vantaggio dell'1,07%.