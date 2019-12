Wall Street positiva. Tassi fermi in USA

Dow Jones

Liberty Global

(Teleborsa) - Finale poco mosso per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.911,3 punti, mentre, al contrario, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 3.141,63 punti. In moderato rialzo il(+0,58%), come l'S&P 100 (0,3%).La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse nella sua ultima riunione dell'anno. Il costo del denaro resta dunque fermo nel range 1,5-1,75%. Quest'anno, la banca centrale guidata da Jerome Powell, ha tagliato i tassi tre volte, con riduzioni da un quarto di punto.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,71%),(+0,71%) e(+0,68%).Tra i(+1,32%),(+1,00%),(+0,85%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.Al top tra i, si posizionano(+4,29%),(+3,79%),(+3,72%) e(+3,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,82%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,33%.In caduta libera, che affonda del 2,01%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.