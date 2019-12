Andamento positivo per il comparto sanitario italiano (+1,25%), brilla Recordati

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Recordati

Diasorin

Amplifon

Ftse SmallCap

Garofalo Health Care

Molmed

GPI

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 201.254,8, e si è poi portato a quota 203.861,6, in aumento dell'1,25% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 874, dopo aver avviato la seduta a 869.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,51% sui valori precedenti.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,21%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,04%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,46%.In luce, con un ampio progresso dell'1,40%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,77%.