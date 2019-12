Clima, niente accordo alla COP 25 di Madrid. ONU: "Persa un'opportunità"

(Teleborsa) - Anche la, ovvero la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima convocata per il 2019, si è chiusa con une non è riuscita a dare un impulso positivo alle azioni a tutela dell'ambiente e contro i cambiamenti climatici. Ipresso la capitale spagnolasui punti "chiave" dell'Accordo di Parigi.dunque sull'attuazione dell', in merito al, ma restano nodi anche sull'aumento degli impegni delle singoleNazioni ae relativamente ai(loss and damage).Un passo avanti si è registrato, in realtà, solo sul capitolo degli, mentresui temi del, soprattutto sul meccanismo di calcolo, e dellein merito alla formalizzazione del gap sui maggiori impegni assunti dai governi aderenti, entro ottobre 2020 ed in tempo per la COP 26 in calendario l'anno prossimo a Glasgow.è stata espressa dal, il quale ha affermato che "la comunità internazionale haper evidenziare una maggiore ambizione" sul tema dei cambiamenti climatici."Non dobbiamo arrenderci ed io non mi arrenderò", ha affermato Guterres facendo eco al commento dell'attivista adolescente Greta Thunberg su Twitter: "Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai. Abbiamo appena iniziato".