Rally per il comparto chimico italiano (+2,21%), notevole balzo in avanti per SOL

(Teleborsa) - Guizzo per l'che non si cura dell'andamento in rosso delIlha aperto la giornata a quota 15.564,4, con uno scatto di 343,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 1.163, dopo una partenza a 1.175.Tra i titoli adell'indice chimico, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,59% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto chimico, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,29% sui valori precedenti.