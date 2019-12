Wall Street chiude in positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in buon rialzo per Wall Street, con il, che termina a 28.235,89 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dello 0,71%. In denaro il(+0,97%), come l'S&P 100 (0,7%).(+1,43%),(+1,29%) e(+1,08%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,28%),(+2,19%),(+1,71%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,29%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+6,45%),(+4,05%),(+3,43%) e(+3,40%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,85%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.scende dell'1,03%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.