Leonardo, firmato accordo aumento premio di risultato, 850 euro a lavoratore

Leonardo

(Teleborsa) -. "Il rinnovo della parte economica costituisce un tassello importante e sancisce il principio della redistribuzione ai lavoratori di una parte dei redditi prodotti”, ha dettodopo la firma dell’accordo del contratto integrativo di Leonardo Spa.“Lemedie cresceranno– ha riferito il leader Uilm – e dicollettivo. Inoltre a gennaio, subito dopo la firma dell’accordo, i lavoratori percepiranno in busta paga 360 euro di una tantum per l’anno 2019”.“Previste inoltre, nell’ambito dello stesso accordo, delle, legate adper l'alta professionalità, stabilimento di fatto il riconoscimento di piena rappresentanza contrattuale anche per queste figure”, ha aggiunto.“È un traguardo importante che non deve interrompere la fase di contrattazione, poiché restano ancora da chiarire gli sviluppi industriali che il Gruppo vuole perseguire e per i quali la Uilm vuole essere interlocutore e non mero spettatore. Solamente attraverso la partecipazione di tutti i lavoratori - ha concluso - si potranno raggiungere i risultati della crescita sostenibile, attesa dal piano industriale varato dall’Ad di Leonardo”.