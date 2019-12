Wall Street tiene sui massimi degli ultimi 18 mesi

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sostanzialmente stabile per il listino USA, che conferma così i massimi dehli ultimi 18 mesi, raggiunti questa settimana dopo l'accordo sui dazi ed una serie di dati macro positivi. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 28.239,28 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 3.191,14 punti. Pressoché invariato il(+0,06%), come l'S&P 100 (-0,1%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,50%) e(-0,47%).Tra i(+1,14%),(+0,87%),(+0,85%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,16%.Calo deciso per, che segna un -1,03%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.(+4,98%),(+3,90%),(+3,74%) e(+3,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,31%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%.