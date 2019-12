Il comparto tecnologico a Milano in territorio positivo (+0,97%), exploit di Eurotech

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 90.653,1 in crescita dello 0,97%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 605, dopo aver avviato la seduta a 604.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,95%.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,54% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, brilla, che passa di mano con un aumento del 5,01%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,33%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65%.