Lieve ribasso per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,49%), netto calo registrato da Gequity

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha terminato gli scambi a quota 107.455, con un decremento di 527 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 508, dopo aver avviato la seduta a 507.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,26%.Tra le medie imprese quotate sul, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,58%.Performance infelice per, che chiude la giornata del 27 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,23%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,45% sui valori precedenti.Sostanziale invarianza per, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.