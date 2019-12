Borse preda di realizzi. Milano fra i migliori del 2019

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che hanno risentito di qualche realizzo, in una giornata semifestiva caratterizzata da scambi ai minimi. Piazza Affari oggi è la peggiore, ma chiude un 2019 brillante, classificandosi la seconda borsa per performance con un +30%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,122. Lieve aumento dell', che sale a 1.515,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,52%.Lomigliora, toccando i +159 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,41%.chiude sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%,scende dello 0,76%, calo deciso per, che segna un -0,91%., con ilche accusa una discesa dell'1,06%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, ilperde l'1,01%, continuando la seduta a 25.629 punti. In rosso il(-0,76%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,08%),(-1,46%) e(-1,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,31%),(+1,20%),(+0,65%) e(+0,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che segna un -3,30%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,70%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,41%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,47%),(+1,54%),(+1,39%) e(+1,33%).Fra i più forti ribassi si segnala, che chiude la seduta con -2,77%.Affonda, con un ribasso del 2,74%.Crolla, con una flessione del 2,39%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.