Borse cinesi in rialzo con accordo dazi. Tokyo chiusa per Capodanno

(Teleborsa) -, in assenza di Tokyo e di altre importanti piazze asiatiche, che quest'oggi sono rimaste chiuse per laA dare un tono positivo alle borse rimaste aperte la notizia dell'arrivo, sabato prossimo 4 gennaio, de, per la firma dell'accordo sui dazi Le borse cinesi, infatti, sono in positivo conche recupera lo 0,27% elo 0,47%, mentrearretra dello 0,47%.Fra le poche borse che chiuderanno più tardi la seduta,perde l'1% elima lo 0,27%.