Wall Street chiude con moderate perdite

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 28.462,14 punti, con uno scarto percentuale dello 0,64%; sulla stessa linea, depressa nel finale lo, che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.221,29 punti. Variazioni negative per il(-0,7%), come l'S&P 100 (-0,6%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,03%),(-0,72%) e(-0,66%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.scende dell'1,25%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.Al top tra i, si posizionano(+3,24%),(+1,45%),(+1,41%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,92%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,77%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.