L'indice delle società High Tech italiane viaggia molto alto (+1,91%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,91%, dopo la chiusura di ieri a quota 89.483,4.L'intanto guadagna l'1,23%, dopo un inizio di seduta a quota 607.Tra i titoli del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,00%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,62%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,17%.Exploit di, che mostra un rialzo dell'8,65%.Su di giri(+3,28%).