L'indice delle società immobiliari in Italia lima qualche punto (-0,62%), giornata da dimenticare per Nova Re

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 12.870,3, con un decremento dello 0,62% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'chiude a 407, dopo aver avviato gli scambi a 408.Tra i titoli adell'indice immobiliare, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,64%.Tra ledi Milano, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,66%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,60%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,57%.