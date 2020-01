Si è mosso in territorio positivo il comparto materie prime dell'Italia (+1,30%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

Tenaris

(Teleborsa) - Performance positiva per il, sebbene ilevidenzi un'intonazione decisamente negativa.Ilha aperto a 27.410, e ha terminato la seduta a 27.631,3, in aumento di 355,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude al ribasso a 202, dopo aver avviato la seduta a 205.Tra le azioni più importanti dell'indice materie prime di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,34% sui valori precedenti.