Brillante il comparto chimico italiano (+2,08%)

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo delIlha aperto a quota 15.026,9, con un salto di 311,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,31%.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,54%.Tra ledi Piazza Affari, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,96%.