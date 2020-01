Aeroporti di Puglia, crescita record passeggeri oltre 8,2 milioni

(Teleborsa) -. Il sistema degli aeroporti pugliesi () chiude l'anno conin arrivo e partenza, inrispetto al 2018. Su base annua il traffico di lineaè cresciuto del. Più netto l’incremento per la lineache, con 3.129.333 passeggeri, ha segnato unrispetto al 2018. In crescita anche ilche registra unsu base annua."L'ottimo risultato raggiunto è frutto del lavoro di squadra di tutte le persone dell’azienda che vede - al fianco di essa - il lavoro costante e sinergico della Regione Puglia e delle Agenzie regionali di promozione turistica, con una politica di sviluppo e di continuo miglioramento del network", ha dichiarato il"Tutto ciò ha consentito di raggiungere indici di crescita superiori alla media registrata dal sistema aeroportuale nazionale, - ha aggiunto - ma soprattutto di rafforzare in modo significativo la linea internazionale" grazie anche all’avvio di nuove rotte.: nel 2019, infatti, sono transitati, ilrispetto al totale 2018; di questi 2,41 milioni () si riferiscono ai voli di lineaEccellente anche il dato diche nel 2019 ha registrato, con unrispetto al 2018. In crescita dell', a ulteriore conferma della fortedell’area sud est; incremento deldella linea, i cui passeggeri sono stati circa 720mila.Per gli aeroporti pugliesi, il 2019 è stato rilevante anche peraeroportuale, soprattutto per quanto riguarda il, in linea con le indicazioni fornite da ENAC e ENAV. Il Presidente Onesti ha citato il prolungamento della pista di volo dell’aeroportogli interventi sulla via di rullaggio e l’ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili dell’aeroporto di, dove c'è anche un importante piano d'investimenti per adeguare la struttura alle esigenze dei voli suborbitali, ed iPer l'anno in corso, il Presidente conferma ilcon l'avvio di, già annunciati, ed aggiunge: "Guardiamo con grande attenzione alle evoluzioni del settore, in ogni suo aspetto, adottando scelte coerenti tra infrastrutture e capacità aeroportuali. La stessa attenzione con la quale definiamo strategie commerciali che ci consentano di intercettare i principali flussi sul mercato. . In questo contesto si collocanoe la definizione di accordi funzionali per".