In calo l'indice del settore telecomunicazioni (-1,59%), scambi al ribasso per Acotel Group

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole l'Ilha aperto a 12.096 in diminuzione di 194,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 289, dopo aver avviato la seduta a 290.Tra ledi Piazza Affari del comparto telecomunicazioni, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,19%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,22% sui valori precedenti.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.