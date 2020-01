Lieve ribasso per il comparto immobiliare italiano (-0,44%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

listino milanese

IGD

bassa capitalizzazione

Gabetti

CIA

Aedes

(Teleborsa) - L'si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha terminato gli scambi a quota 12.838,4, con un decremento di 57,19 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 407, dopo aver avviato la seduta a 405.Tra le medie imprese quotate sul, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,13%.Tra i titoli adel comparto immobiliare, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,40% sui valori precedenti.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,23%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,69%.