Wall Street chiude in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,42% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 3.237,18 punti. Sulla parità il(-0,02%); in lieve ribasso lo(-0,38%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,73%) e(-0,67%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,05%),(+0,64%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,65%.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,78%),(+6,77%),(+3,90%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.