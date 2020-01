Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 28.745,09 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 3.253,05 punti. Sale il(+0,75%), come l'S&P 100 (0,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,03%),(+0,69%) e(+0,64%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,74%.Al top tra i(+2,12%),(+1,75%),(+1,71%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,51%.scende dell'1,15%.Tra i(+4,92%),(+3,26%),(+3,24%) e(+2,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,33%.Calo deciso per, che segna un -1,29%.