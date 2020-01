Il settore automotive dell'Italia in territorio positivo (+1,34%), seduta effervescente per Ferrari

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

grande capitalizzazione

Ferrari

Ftse SmallCap

Immsi

Sogefi

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 225.252,2 in crescita dell'1,34%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 496, dopo aver avviato la seduta a 494.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,03% sui valori precedenti.Tra le azioni del, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,84%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%.