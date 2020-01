L'indice delle società High Tech italiane in forte ribasso (-1,57%), giornata da dimenticare per Esprinet

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

bassa capitalizzazione

Esprinet

Eurotech

TAS

(Teleborsa) - Crolla il, che fa peggio dell'andamento piatto dell'Ilha chiuso a quota 92.371,3 scivolando dell'1,57%, rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità l'che si ferma a quota 627, dopo aver esordito a 629.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,98%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, giornata incolore per, che chiude la giornata del 10 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice tecnologia, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -3,7%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,56%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,00% sui valori precedenti.