FCA, la famiglia Peugeot vuole crescere oltre il 6%

(Teleborsa) - La famigliavuole crescere oltre il 6% nella holding della fusione fra PSA e FCA . Lo ha detto, presidente della holding della famiglia, in un'intervista al quotidiano l'Est Republicain.A dicembre le due case automobilistiche hanno raggiunto un accordo che darà vita al quarto gruppo al mondo nel giro di 12-15 mesi. Secondo i termini dell'intesa,, salendo quindi all'8,75%, considerando l'attuale partecipazione detenuta al 6,25%.Alla domanda se aumentare la quota fosse un obiettivo importante, il top manager ha risposto che quello è per la sua famiglia "l'obiettivo maggiore e, appena avremo la certezza che la fusione vada a termine, daremo segnali favorevoli in questo senso".L'imprenditore ha ribadito che gli obiettivi principali dei Peugeot sono "assicurare l'esistenza di PSA e la continuità dell'occupazione industriale in Francia. Quello con- ha sottolineato - è per noi un matrimonio d'amore e di ragione".