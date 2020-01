L'indice delle società High Tech italiane è in territorio positivo (+0,97%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Sesa

bassa capitalizzazione

Tiscali

Esprinet

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 93.043,1, in crescita di 893,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 631, dopo aver avviato la seduta a 628.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,01% sui valori precedenti.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,78%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, brilla, che passa di mano con un aumento del 12,98%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%.