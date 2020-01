Energica Motor Company, nuovo accordo commerciale italiano

Energica Motor Company

(Teleborsa) -ha firmato un nuovo accordo commerciale in Italia: il rivenditore,si trova nella nota cittadina della riviera romagnola ed è 54° dealer worldwide Energica."La gamma 2020 con la nuova power unit da 21,5 kWh presentata ad Eicma ha suscitato grande interesse ed entusiasmo - ha commentato, Energica Sales & Field Marketing Director - . Il pubblico e gli operatori di settore hanno reagito oltre le nostre aspettative; stiamo velocizzando l'acquisizione di nuovi dealers come Riccione In Moto e prevediamo un ulteriore incremento della rete nelle prossime settimane".A Piazza Affari staziona attorno alla parità il titolo della società attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup.