Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 3.288,13 punti. In denaro il(+1,16%), come l'S&P 100 (0,8%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,36%),(+1,34%) e(+0,89%).Tra i(+2,14%),(+1,78%),(+1,67%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,77%),(+4,06%),(+3,24%) e(+3,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.