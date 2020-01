Scuola, Pacifico (Anief) su concorso straordinario e Ata precari

(Teleborsa) - Il presidente nazionale di, in occasione di un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, ha affrontato la questione relativa all'esclusione di molti docenti dal, dichiarando che "se la volontà politica era quella di risolvere la, a questa procedura deve essere garantita la partecipazione più ampia possibile a tutti i supplenti della scuola. Bisogna necessariamente rivedere nel primo provvedimento utile i paletti che sono stati messi: per esempio si escludono i docenti di religione dal concorso riservato, il personale docente dell’infanzia e della primaria, delle paritarie e percorsi regionali. Quindi abbiamo delle graduatorie, che fortunatamente saranno provinciali come chiedeva l'Anief, allora usiamole per assumere subito di ruolo questi supplenti".Tra i vari argomenti, Pacifico ha parlato anche del, in particolare del problema inerente alla. Durante l’intervista, il presidente Anief ha affermato che "il personale Ata sta soffrendo delle disattenzioni del legislatore. Il problema non si risolve con la stabilizzazione dei lavoratori delle cooperative. Restano 45 mila Ata precari, rimangono più di 3mila facente funzione nel ruolo di Dsga che portano avanti le nostre scuole e hanno diritto a una formazione e a una stabilizzazione, oltre agli assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Ci sono poi quei profili professionali mai attivati che sono però sul contratto:".Anief porta avanti questa battaglia, poiché sono previsti per il personale Ata ben due profili dell'Area C (rispettivamente per gli Assistenti Amministrativi e per gli Assistenti Tecnici) e uno dell'Area As (Servizi Scolastici) che a oggi non sono mai stati attivati né previsti negli organici dal Ministero dell'Istruzione.