Andamento negativo per il settore costruzioni a Milano (-0,84%)

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

media capitalizzazione

Carel Industries

Salini Impregilo

Cementir Holding

Ftse SmallCap

Astaldi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole delIlha avviato la giornata a quota 33.870,2, in diminuzione dello 0,84%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 487, dopo che ha esordito a 489.Tra i titoli adell'indice costruzioni, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Tra le azioni del, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,71%.