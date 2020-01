Il comparto alimentare a Piazza Affari in territorio positivo (+0,93%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

listino principale

Campari

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 93.232,9 in crescita dello 0,93%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 603, dopo aver avviato la seduta a 601.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,98%.