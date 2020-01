In rosso l'indice delle società High Tech italiane (-1,73%), in forte calo Txt E-Solutions

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

STMicroelectronics

Ftse SmallCap

Txt E-Solutions

Fullsix

Eurotech

(Teleborsa) - Si è mosso verso il basso il, dopo un esordio in lieve salita dell'Ilha chiuso a quota 91.776,4 con un ribasso dell'1,73%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'che si ferma a 630, dopo un inizio di seduta a 628.Tra i titoli del, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,61% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,16%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,99%.