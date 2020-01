Numero record di armi scoperte negli aeroporti Usa

(Teleborsa) - Nel 2019 è stato scoperto e sequestrato un numero record di armi negli aeroporti degli Stati Uniti. Ben 4.500 le armi da fuoco di ogni genere che sono state individuate ai controlli di sicurezza, il 5% in più rispetto al 2018. E’ il dato massimo registrato dal 2002 negli aeroporti americani, come riferisce la US Transportation Security Administration (TSA), l'agenzia responsabile dei controlli di sicurezza negli scali americani. L’87% delle armi è stato rinvenuto nei bagagli a mano o addosso ai passeggeri e avevano il colpo in canna.