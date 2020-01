Pesante sul mercato di New York Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

Tesla Motors

Nasdaq 100

(Teleborsa) - In forte ribasso l', che mostra un disastroso -3,13%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 510,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 493,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 527,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)