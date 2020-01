Sotto la parità il settore beni personali a Milano (-0,64%)

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - L'sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre ilè senza direzione.Ilha esordito a quota 88.889,1, e tratta ora a 88.250,7, con un ribasso di 570,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 1.107, dopo aver iniziato gli scambi a 1.107.Nel, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,72%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,26%.Calo deciso per, che segna un -1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,75%.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.